Romatoday.it - Botti di Capodanno: a Roma 30 feriti. Otto sono minorenni

Leggi su Romatoday.it

e ancora, in barba all'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri. Nei quartieri bene come nelle periferie, nessuno si è fatto mancare il festeggiamento "esplosivo". Il tutto nonostante le campagne di sensibilizzazione e i tanti sequestri per iillegali. Nonmancati.