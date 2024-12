Pianetamilan.it - Borriello: “Milan? Ha ottimi giocatori ma non sono amalgamati bene”

Marco, ex attaccante di, Roma e Juventus, ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata e del calcio attuale in un’intervista al Messaggero. Ecco, di seguito, le sue parole: "Oggi nella vita vedo gente, faccio cose. Nonlegato a nessuno. Procaccio affari. Un esempio? Ho consigliato Zaniolo all'Atalanta, a Gasperini. Quella della Dea è una storia meravigliosa". "Nonun agente, nemmeno mi piace esserlo. Do una mano. Cerco di portare le mie esperienze, anche nell'Ibiza.di Fonseca? Ha. Non penso però che siano, nonsquadra. Manca l'anima che ha il Napoli. Gli azzurri, l'Atalanta, l'Inter e pure la Juventuspiù avanti dei rossoneri". Ha poi parlato del livello degli attaccanti in Italia rispetto ai suoi tempi: "Da Retegui a Vlahovic e Lautaro,tutti bravi, forse non ciquei fuoriclasse alla Batistuta, Weah, Del Piero, Trezeguet, Vieri, Sheva.