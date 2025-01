Ecodibergamo.it - Boccaleone, inizia la demolizione della passerella e di due fabbricati - Le info da sapere

Leggi su Ecodibergamo.it

IL CANTIERE. A seguitocomunicazione dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana, giovedì 2 gennaio verrà chiusa l’attualepedonale diche collega via Rosa con via Rovelli. E dalla mezzanotte di sabato 4 gennaio prenderanno il via i lavori dida parte di Rete Ferroviaria Italiana.