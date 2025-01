Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano a Villeurbanne per riprendere la corsa playoff

Primo impegno del 2025 per l’EA7 Emporio Armani, che domani sera – con palla a due alle ore 20 – sarà impegnata all’Ldlc Arena contro i francesi delper il diciannovesimo turno di Eurolega. Una sfida importantissima per i ragazzi di Ettore Messina, reduci da tre ko consecutivi e da due sconfitte condite da forti polemiche.Le sconfitte di strettissima misura contro Bayern Monaco e Olympiacos non sono piaciute al coach biancorosso, soprattutto per come le scelte arbitrali hanno influito sui due match, soprattutto con i greci. Per Mirotic e compagni serveil bel percorso avuto sino a un paio di settimane fa per rientrare nella zona che vale il post season.Nonostante le sconfitte, però,sta mettendo in mostra un buone l’ultimo match di campionato contro Treviso ha rivisto in grande spolvero Shavon Shields, il cui apporto in attacco sarà fondamentale in questa seconda parte di Eurolega e ritrovare un’arma da oltre l’arco è imprescindibile per i biancorossi.