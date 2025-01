Oasport.it - Basket: Fabien Causeur salterà ASVEL-Olimpia Milano per un guaio muscolare

Non ci saràa disposizione dell’EA7 Emporio Armaninella trasferta francese contro l’Villeurbanne. Una disdetta sia per l’che per il diretto interessato, proprio nel giorno in cui avrebbe potuto calcare un parquet del suo Paese.è stato vittima di un risentimento, che verrà rivalutato nei prossimi giorni. In ogni caso, nienteper lui, benché la natura dell’infortunio sia fortunatamente molto meno grave di altri toccati alla squadra di Ettore Messina nel recente passato di questa stagione.Tra queste, quella di Josh Nebo, il che porterà Nikola Mirotic ad assommare ancora altri minuti da centro rispetto a quelli già vissuti in questa stagione. Anche l’ha qualche problema d’infermeria: fuori a lungo Charles Kahudi e Mbaye Ndiaye, destinato a non giocare Joffrey Lauvergne.