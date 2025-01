Autostrada del Brennero, ecco il bando per la concessione

Leggi su Ildenaro.it

Pubblicato la sera del 31 dicembre 2024 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ilper ladell’delA22. I presidenti della due Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti commentano: “Si costruisce il futuro dei nostri territori e della mobilità sull’asse del”. “C’è grande soddisfazione per la pubblicazione delda parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – rileva Fugatti – Si tratta di un passo fondamentale nel percorso definito con i territori e in costante confronto con lo Stato per l’aggiudicazione delladi A22 nei prossimi 50 anni. Secondo Kompatscher, invece, si tratta di “una svolta decisiva in un percorso che, per più di 10 anni, ha elaborato una soluzione ottimale per coniugare gli interessi dei territori con le potenzialità dell’e della mobilità intermodale.