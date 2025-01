Unlimitednews.it - Auto sulla folla a New Orleans, dieci morti e 30 feriti

ROMA (ITALPRESS) –e 30, a New, dove un’si è schiantataintorno alle 3:15 del mattino (ora locale). Secondo quanto rende noto l’Ufficio per la Sicurezza Interna i fatti si sono svolti in Bourbon Street.Il Governatore della Louisiana. Jeff Landry, sui social parla di “Un orribile atto di violenza” e ha invitato “a pregare per tutte le vittime”.“Sono stati trovati ordigni esplosivi improvvisati e stiamo lavorando per confermare se si tratta di un ordigno funzionante o meno”, ha affermato Alethea Duncan, agente speciale incaricato dell’ufficio FBI di New, secondo quanto riporta la Cnn.Le vittime sarebbero originarie del posto, secondo le prime informazioni.(ITALPRESS).Nella foto il comunicato dell’Ufficio per la Sicurezza Interna di NewUnlimited News - Notizie dal mondo