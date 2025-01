Australian Open 2025 | sorteggio tabelloni date programma teste di serie

Leggi su Sportface.it

Quando si terrà ildeidell’ma non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo Slam dell’anno: le, lazione del torneo, le esibizioni e come seguire il tutto in tv. Jannik Sinner per la prima volta nel corso della sua carriera si presenta in un major con il peso di dover difendere un titolo. Dodici mesi il numero uno al mondo torna a Melbourne con l’obiettivo di trionfare ancora nello Slam Down Under. Si parte con i dueprincipali del singolare il 12 gennaio con le finali inil 25 e 26 dello stesso mese.Sarà invece Aryna Sabalenka a difendere il titolo femminile conquistato lo scorso anno nell’atto conclusivo che l’ha vista prevalere sulla cinese Qinwen Zheng. Anche lei numero uno al mondo, la bielorussa sul cemento all’aperto si è più volte dimostrata la giocatrice da battere nel corso del recente passato.