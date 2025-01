Ilrestodelcarlino.it - Aurora boreale 2025 sulle Dolomiti venete: le previsioni

Bologna, 1 gennaio– Il monte Faloria che sovrasta Cortina, il Monte Grappa sulla valle del Brenta: l’annunciata dallesi è affacciatazone più a Nord d’Italia, ossia le Alpi a cominciare da quelleche in questi giorni sono prese d’assalto dai vacanzieri. Ma per ammirare il rarissimo evento (alle nostre latitudini) occorre stare lontano dalla ressa, dai lustrini e, soprattutto, dalle luci. Il fenomeno della notte di San Silvestro è stato infatti meno intenso del previsto e l’alone rosa, visibile più chiaramente nelle fotografie con una lunga esposizione, si è manifestato in modo abbastanza lieve. Non come è avvenuto a maggio scorso, insomma. Ci sono già, però, le prime immagini delle webcam e degli amanti della natura che hanno sfidato il gelo per immortalare l’evento.