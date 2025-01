Genovatoday.it - Aumento pedaggi autostrada, Paita: "Regalo del governo in regione costantemente rallentata"

Leggi su Genovatoday.it

Inizia l'anno nuovo, arrivano i rincari di Autostrade e non mancano le polemiche soprattutto in Liguria dove spesso le carreggiate sono bloccate da lunghe code provocate dai cantieri."Ecco ildi inizio anno di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: nonostante siano stati bloccati in legge di.