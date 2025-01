Genovatoday.it - Attraversano la Liguria con l'auto imbottita di droga: scovati oltre 25 kg di cocaina

Leggi su Genovatoday.it

In viaggio la vigilia di Natale, non per raggiungere i parenti, ma per trasportare. L'sospetta, individuata alla frontiera di Ventimiglia, è stata fermata alle porte di Brescia, dopo che aveva attraversato la, il Piemonte e parte della Lombardia.Il personale della squadra.