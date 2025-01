Oasport.it - ATP Brisbane 2025, Dimitrov avanza ai quarti e trova Thompson. Bene Jarry e Lehecka

Leggi su Oasport.it

ci sono i primi duedi finale del. Si sono disputate quattro partite della parte bassa del tabellone, in cui non ci sono state sorprese, in attesa di Novak Djokovic che nella prossima nottata affronterà Gael Monfils nella sua seconda uscita stagionale.Tutto come previsto nell’ultimo spicchio, con Grigore Jordanche si affronteranno fra due giorni. Il bulgaro passeggia nel primo set con Aleksandar Vukic per poi gestire le operazioni e chiudere la questione al tiebreak, mentre il padrone di casa si rianima dopo una partenza lentissima e ribalta lo statunitense Alex Michelsen, provando a mettere al sicuro un posto da testa di serie agli Australian Open.L’altro scontro invece vedrà protagonisti Nicolase Jiri. Il tennista cileno ha vita parecchio facile con il francese Benjamin Bonzi, mentre il ceco ha la meglio nel braccio di ferro con il giapponese Yoshihito Nishioka, durato oltre due ore e venti minuti.