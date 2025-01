Terzotemponapoli.com - Atalanta, Gasperini: “La Supercoppa è importante, ma avremo Juve, Udinese e Napoli in una settimana!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gian Pieroè determinato e concentrato per cercare di vincere il primo trofeo della stagione, laitaliana dopo la conquista estiva dell’Europa League. Il tecnico dell’parla in vista della prima semifinale contro l’Inter in conferenza stampa da Riyadh.È la prima volta che giocate con l’Inter in condizioni normali“È così, per noi dopo questa striscia di risultati in campionato ed essere in alto è una partita, anche se è diversa rispetto a quelle del campionato. Sarà diversa, è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa”.Come si spiega le difficoltà storicamente avute con l’Inter?“Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due partite, rimanere in gara un po’ più a lungo, l’Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio”.