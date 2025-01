Ecodibergamo.it - Atalanta a Riad per la Supercoppa italiana: Ruggeri c’è, Cuadrado no

Leggi su Ecodibergamo.it

GIOVEDÌ LA SEMIFINALE. L’è volata in Arabia per la: giovedì 2 gennaio la semifinale contro l’Inter. Non ci sarà(lesione al bicipite femorale destro) mentreha recuperato.