Assenza di pietas brutalità e autolesionismo | il disagio minorile è una vera emergenza

LECCE – Va chiarito anzitempo. Lo scrivo da subito che questa riflessione di inizio 2025 non riguarda l’esercito di ragazzini e ragazzine impegnati, in modo costruttivo, nella propria vita scolastica e in quella civile. Nell’associazionismo, così come nella musica o nello sport.Gli ultimi.