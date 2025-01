Agi.it - Arrestato Gianni Alemanno, ha violato gli obblighi di sorveglianza

AGI -, ex sindaco di Roma e segretario nazionale del movimento 'Indipendenza!', nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre, è stato raggiunto dalla revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale die, per questo motivo, è stato portato nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto apprende AGI, il provvedimento riguarderebbe delle presunte trasgressioni nello svolgimento della pena alternativa. La misura alternativa alla detenzione era stata concessa all'ex sindaco dopo la condanna definitiva 1 anno e 10 mesi di reclusione per l'accusa di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta 'Mondo di Mezzo' nella quale è stato assolto da tutte le altre accuse., secondo quanto si apprende, si è presentato spontaneamente dai carabinieri della stazione Monte Mario.