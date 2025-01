Fremondoweb.com - Accadde oggi: 1 gennaio, entra in vigore l’euro

Leggi su Fremondoweb.com

Il Consiglio Europeo di Madrid sancì il nome della moneta, che richiamava il nome “Europa” uguale, come scrittura, in tutte le lingue dell’UE Il 1°2002 fu una data storica perpa: in quel martedì entrò inla moneta unica,, simbolo . ContinuaL'articolo: 1inproviene da Fremondoweb.