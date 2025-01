Ilfoglio.it - A Villa Verucchio un uomo è stato ucciso da un carabiniere dopo aver accoltellato 5 persone

, un paesino di poco più di ottomilaa un dozzina di chilometri da Rimini, unda unnella notte tra il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025. Secondo la ricostruzione dell'Arma, un sottufficiale in servizio avrebbe sparato per difendersi: l', un cittadino egiziano, sarebbearmato di coltello e avrebbe tentato di attaccare gli uomini che lo aveva fermato. Prima di aggredire i carabinieri, l'avrebbecinque. Tutto sarebbe iniziato verso le intorno alle 22.30 in piazza Primo maggio, quando il cittadino egiziano avrebbe tentato di rapinare, coltello alla mano, un ragazzo che stava prelevando al bancomat: la vittima è stata soccorsa dal 118 e poi trasportata al pronto soccorso in condizioni non gravi.