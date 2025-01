A Uboldo la Marcia della Pace delle associazioni

Leggi su Ilnotiziario.net

Annunciata nei giorni scorsi con lo slogan “Insieme si può”, si è tenuta oggi 1 gennaio ala seconda edizione”. Un lungo corteo di gruppi associativi e cittadini, ma non mancavano i politici con in testa il sindaco Luigi Clerici, ha percorso in silenzio tutto il paese, sostando in quattro .