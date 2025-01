Oasport.it - A che ora Italia-Cechia, United Cup 2025: programma quarti di finale, tv, streaming

Venerdì 3 gennaio, a partire dalle 07.30ne, la squadrana di tennis affronterà laneididellaCup. Gli azzurri, in grande evidenza nel loro raggruppamento con due vittorie contro la Svizzera e la Francia, affronteranno la formazione ceca e non sarà un incrocio semplice per la squadra capitanata da Renzo Furlan.I due singolaristi, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, saranno chiamati a confrontarsi con Tomas Machac e Karolina Muchova. Nel caso del romano, l’incrocio è complicato per le caratteristiche di gioco del ceco: un tennista a tutto campo, dotato di grande tecnica, che ha fatto vedere qualità non comuni sul cemento australiano nel corso delle sfide che si sono susseguite questa settimana.Per quanto concerne la n.4 del mondo, la partita contro Muchova non ispira certamente bei ricordi, dal momento che nei quattro precedenti ha sempre vinto la ceca, pensando anche all’ultima sfida degli ottavi diagli US Open 2024.