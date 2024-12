Napolipiu.com - Zoff esalta il Napoli: “Ho visto una cosa importante. E su Meret…”

il: “Houna. E su Meret.”">L’ex portiere azzurro ha analizzato il momento della squadra, elogiando in particolare la solidità difensiva. Parole importanti anche sul numero uno partenopeo.La leggenda delDinopromuove il momento degli azzurri. Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l’ex estremo difensore ha evidenziato un aspetto fondamentale della squadra: “Ho notato una grande solidità difensiva, questa può essere l’arma in più delper il prosieguo della stagione”.L’ex portiere azzurro si è poi soffermato sulla sfida del Franchi: “È una partita molto aperta, ma ilsta attraversando un ottimo momento. Questa compattezza difensiva potrebbe essere decisiva per portare a casa un risultato positivo contro la Fiorentina”.