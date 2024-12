Palermotoday.it - Zen, incendio danneggia un magazzino utilizzato per la vendita di street food

Leggi su Palermotoday.it

Unhato unallo Zen per ladi cibo cotto in strada. Il rogo è divampato in via Costante Girardengo.Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni e alle auto.