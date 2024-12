Napolitoday.it - Vomero, auto con 2 giovani a bordo impatta contro vettura in sosta

Leggi su Napolitoday.it

Un'con 2, da quanto riferiscono testimoni a NapoliToday, ha violentementetoun altra, una Jeep, inpoco prima dell'incrocio tra via San Gennaro ad Antignano e via Merliani, in prossimità di piazza degli Artisti. L'dei due, una ragazza.