Oasport.it - Volley, Milano cambia il secondo opposto? In arrivo una giovane di 207 cm, riserva di Paola Egonu

dovrebbere il suo: al posto della bulgara Radostina Marinova, che dovrebbe trasferirsi in Indonesia per indossare i colori dello Jakarta Livin Mandiri, dovrebbe arrivare la canadese Anna Smrek. Classe 2003, con un passato da centrale prima dire ruolo, si distingue per la sua rilevantissima altezza (207 centimetri, quasi un unicum a livello femminile).La nordamericana ha da poco concluso il proprio percorso accademico alla Wisconsin University (ha militato per la formazione dell’Ateneo nell’ultimo quadriennio) e ha già giocato con la sua Nazionale a livello juniores. Si attende l’annuncio ufficiale da parte della società meneghina, reduce dalla vittoria nei quarti di finale della Coppa Italia e terza in Serie A1.Smrek dovrebbe dunque essere la nuovadi, bomber di punta del Veroe chiamata a disputare una grande seconda parte di stagione, anche se circolano voci riguardo a un po’ di malessere da parte della migliore giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024, su cui non mancano le sirene di mercato in vista della prossima annata agonistica.