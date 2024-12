Lopinionista.it - VillaBanks: il 10 gennaio 2025 esce “Quanto Manca 2”

Leggi su Lopinionista.it

foto di Roberto Graziano MoroMILANO –fa un regalo ai fan per il nuovo anno: “2” uscirà il 10. A cinque anni di distanza arriva il secondo capitolo dell’album che ha portato l’artista per la prima volta sotto i riflettori della scena. Un ritorno alle origini, non soltanto nella musica ma anche nell’estetica: torna Villa dei capelli corti, quello che rappa con cruda sincerità e uno stile unico e incisivo che lascia il segno.Un disco che celebra l’evoluzione personale e creativa del rapper, mantenendo però intatta l’essenza di quel sound diretto e autentico che lo ha fatto conoscere. Un progetto che unisce nostalgia e rinnovamento, consolidando il legame con i fan di lunga data e mostrando unpiù maturo e consapevole.Dopo un 2024 esplosivo che lo ha portato a collaborare con diversi amici e colleghi come Rosa Chemical, AVA, Mikush, Boro, Angelina Mango e Mida, l’artista, quest’estate, ha pubblicato il suo ultimo EP “Spingere sempre”, una carica di energia con feat.