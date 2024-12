Salernotoday.it - Vigilia di Capodanno a Salerno: struscio, eccessi e traffico in tilt

Boom di presenze, acentro, per il tradizionale "" del 31 dicembre. Stracolma, piazza Flavio Gioia come il Corso Vittorio Emanuele e le altre zone del cuore della città. Diverse, purtroppo, così come il 24 dicembre, le segnalazioni circa la somministrazione di alcol a minori.