Messinatoday.it - VIDEO | "Perdita di acqua potabile a Camaro superiore da venti giorni", sprechi e pericoli per gli automobilisti

Leggi su Messinatoday.it

Unadida. E' quanto segnala il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci. L'esponente del M5Stelle mette in evidenza sia lo spreco che il rischio per chi transita in quel tratto. "Qualcuno svegli il presidente Amam Alibrandi.