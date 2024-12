Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 20:30

DEL 31 DICEMBRE ORE 19.35 FEDERICO ASCANIUN SALUTO E BUONE FESTE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE PER LO PIU’REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA NOSTRASOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONISULL’APPIA ALTEZZA FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALEE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIADIAMO UNO SGUARDO ALLE FERROVIE REGIONALISULLA METRELE ULTIME PARTNZE DEI TRENI DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00POI BUS NAVETTA IN PARTENZA DALLE STESSE STAZIONI.SULLAVITERBO OGGI È IN VIGORE L’ORARIO FERIALE RIDOTTOCON ULTIME PARTENZE URBANE DA FLAMINIO E DA MONTEBELLO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 20.50 ORE 21.10, POI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLE ORE 23.