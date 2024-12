Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 12:30

DEL 31 DICEMBRE ORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO RALLENTAMENTI INTERESSANOLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTROLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONIUN INCIDENTE SU VIA DI BACCANELLO è LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA CASSIA E VIA DELLA STAZIONE DI CESANO, NEI DUE SENSI DI MARCIACAMBIAMO ARGOMENTOLE FERROVIE REGIONALIOGGI SULLA METRELE ULTIME DEI TRENI DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00POI BUS NAVETTA IN PARTENZA DALLE STESSE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 22.00, 23.00, 24.00, ALL’1 E ALLE 2 DI NOTTE.IL 1° GENNAIO I TRENI VIAGGIANO DALLE 07.49 ALLE 23.30, CON FREQUENZA FESTIVA RIDOTTASULLAVITERBO OGGI è IN VIGORE L’ORARIO FERIALE RIDOTTOCON ULTIME PARTENZE URBANE DA FLAMINIO E DA MONTEBELLO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 20:50 ORE 21:10, POI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLE ORE 23:00.