Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 09:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 31 DICEMBRE ORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRALE REGIONALEAL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀLE ALTRE NOTIZIEIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PER OGGI, ULTIMO DELL’ANNOCORSE PROLUNGATE FINO ALLE 2.30 PER SALUTARE L’ARRIVO DEL 2025.SARÀ QUESTO L’ORARIO DELLE ULTIME PARTENZE DI CAPOLINEA PER LE LINEE METRO NELLA NOTTE TRA IL 31 DICEMBRE E IL 1° GENNAIO.POI DALLE 2,30 ALLE 08.00, SUGLI STESSI PERCORSI VIAGGERANNO I BUS DELLE LINEE NMA, NMB, NMB1 ED NMCLE LINEE DI SUPERFICIE, BUS E TRAM, IL 31 DICEMBRE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 21.00 (ORARIO DELLE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA), MA TREDICI COLLEGAMENTI RESTERANNO IN SERVIZIO SINO ALLE 2.30 DI NOTTE, PER FAVORIRE LO SCAMBIO CON LE METRO.