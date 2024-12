Brindisireport.it - Via libera dalla Procura: strada riaperta a quattro mesi dal crollo

Leggi su Brindisireport.it

LATIANO – Le macerie giacciono ancora lì, ma lasta per tornare (quasi) alla normalità. Il pm del tribunale di Brindisi, Giovanni Marino, ha autorizzato l’amministrazione comunale di Latiano ad attivare la viabilità a senso unico di marcia in via Francavilla, lungo il tratto interessato.