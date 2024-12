Pianetamilan.it - Verón garantisce per Conceicao: “Ecco cosa farà subito per il Milan”

Juan Sebastián, Presidente dell'Estudiantes, ha vinto - da calciatore - lo Scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000: in squadra, con lui, c'era Sergio, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del. La 'Brujita' ha parlato, dunque, del portoghese in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sui tre aggettivi che usa per descrivere: «Affidabile, determinato, vincente. Sergio è uno su cui puoi sempre contare. Io chiudevo gli occhi e sapevo di trovarlo sulla fascia destra, pronto a ricevere il mio lancio. E poi è testardo, grintoso, non molla mai: voleva vincere anche le partitelle in allenamento. Un hombre vertical, lo descriverei così». Sulle doti morali alla base dell'uomo: «Esattamente. È uno di princìpi ferrei.