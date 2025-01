Strumentipolitici.it - Uruguay: l’annuncio dei ministri del nuovo governo e un invito da parte della banca dei BRICS

Il presidente eletto dell’Yamandú Orsi ha emanato la lista dei suoi futuri, che assumeranno l’incarico il prossimo 1° marzo.Vittoria al secondo turnoAl primo turno delle presidenziali il 27 ottobre, Orsi aveva staccato i suoi concorrenti ottenendo il 46%, risultato ottimo, ma insufficiente per vincere subito. Così, alla seconda tornata del 24 novembre ha trionfato con il 52%, battendo il suo avversario Álvaro Delgado Ceretta, ex senatore del Partido Nacional ed ex segretario alla presidenza dell’attuale capo di Stato Luis Alberto Lacalle Pou. Contestualmente si sono svolte anche le elezioni politiche, dalle quali è uscito con una solida maggioranza il Frente Amplio, la coalizione di Orsi.Unequilibrato e variegatoIl prossimo Gabinetto deisarà formato sia da tecnici che da politici.