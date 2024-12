Baritoday.it - Un quintale di botti e bombe carta nascosti in un maneggio, sequestri della Gdf: un arresto

Leggi su Baritoday.it

La Guardia di Finanza ha arrestato un 40enne di Spinazzola trovato in possesso di oltre undi materiale esplodente che avrebbe avuto "un alto indice di micidialità", in parte costituito da vere e proprie.I militari hanno individuato un 'deposito' ricavato in un