2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 10 gennaio: scontro tra Jimmy e Renato?

Leggi su 2anews.it

Unaldal 6 al 10sopporta sempre meno i consigli di, i due si scontreranno? Dopo l’inaspettato bacio scambiato con Pino (Antimo Casertano), per Rosa (Daniela Ioia) arriva il momento di guardare in faccia la realtà, e nel dettaglio che il suo cuore è ancora legato ai sentimenti passati per Damiano (Luigi Miele). Intanto Luca (Luigi .