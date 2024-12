Lanazione.it - Un lampo accecante nel cielo notturno, l’immagine ripresa dal telescopio di Manciano

(Grosseto), 31 dicembre 2024 – Una luce brillantissima nel, favorita dai cieli tersi di queste notti, è stata avvistata da molte persone il 29 dicembre nell’Italia Centrale. La descrive molto benedalla allsky camera del Virtual Telescope di. La “palla di fuoco” o meglio il bolide è stato ripreso alle 23,39 del 29 dicembre (tempo Utc, quindi un’ora più avanti in Italia), è stato unluminosissimo di breve durata, ma sufficiente per essere immortalato dagli strumenti del “più buio d’Italia” diè in corso di analisi da parte degli esperti per raffinare i dati.