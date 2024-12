Romatoday.it - Un incendio ha distrutto auto e scooter all'Appio Latino

Leggi su Romatoday.it

nella notte a Roma.e motorini sono stati distrutti dalle fiamme. Un episodio, questo, che è avvenuto in via Gaspare Finali, nella zona dell', intorno alle 4,15 di martedì 31 dicembre. Secondo quanto appreso, una donna è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale.