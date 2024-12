Europa.today.it - Un altro airbnb invaso da monossido di carbonio, morto un turista

Leggi su Europa.today.it

Dopo iltedesco di 36 annia Cefalù in Sicilia in una casa vacanze si registra un’altra vittima per le esalazioni didiin un, questa volta a Trieste. A esseredal gas inodore e letale un intero palazzo di quattro piani in centro.un