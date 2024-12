Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-12-2024 ore 20:10

dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina l’intelligenza il militare ha reso noto che un suo drone Marina abbattuto un messaggio aereo per la prima volta al mondo lo riporta ucrainca Pravda Secondo i dati dell’ intelligenza è stato distrutto un elicottero Russo nel Mar Nero nella occupata si legge in un comunicato i soldati hanno colpito il bersaglio aereo per la prima volta nella storia con l’aiuto di un drone d’attacco Marina equipaggiato con armi missilistiche in un messaggio a Putin il presidente cinese XI jinping’s che Pechino promuovere la pace del mondo il presidente nordcoreano Kim jong-un Annuncia il 2025 Sia l’anno della Vittoria per la Russia biden assicura il nuovo pacchetto di aiuti all’Italia l’Ucraina da 2,5 miliardi elon musk lo attacca definendo zielinsky campione di furti Maxi scambio di prigionieri tra Mosca è Kiev dopo una mediazione degli Emirati 150 militari rimpatriati in cambio di altrettanti ucraini in Italia Questa sera il decimo discorso di fine anno di Sergio Mattarella agli italiani la democrazia si nutre della partecipazione dei cittadini ricorderà il capo dello Stato il pomeriggio Papa Francesco ha celebrato il primi Vespri con il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso tenta di capodanno per la sicurezza delle città con zone rosse vietate ai soggetti pericolosi o con precedenti penali la cronaca ieri per il monossido di carbonio in un appartamento del centro di Trieste una turista austriaca è morta e 5 persone sono rimaste intossicate mentre l’altro ieri a Cefalù ha perso la vita un 63 anni tedesco Fede se familiari in vacanza con lui nella città Costiera del palermitano sono rimasti intossicati per un caminetto e a Cagliari svolta nelle indagini sulla morte di due coniugi Luigi Gulisano 79 anni della moglie Marisa Desi di 82 trovati privi di Vita mia allora abitazione il 5 dicembre scorso per un presunto avvelenamento fermato nella notte uno dei miei figli Claudio Gulisano 44 anni l’uomo è accusato di duplice omicidio volontario e si trova attualmente in Car è tutto grazie per averci seguito le informazioni e torna alla prossima edizione Un augurio di un buon anno ci sentiamo l’anno prossimo linea alla regia è tutto per quest’anno la vedi azione vi augura un felice 2020 5 auguri da Giuliano Ferrigno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa