Ultime Notizie Roma del 31-12-2024 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione martedì 31 dicembre microfono Giuliano Ferrigno Tu vivi sono morti include un bambino di 5 anni altri 17 sono stati tratti in salvo In seguito a un naufragio dell’imbarcazione sulla quale si trovavano al largo della Tunisia l’ha ritrovato la Guardia Nazionale raggiungendo che sono state arrestate 4 persone le vittime ha precisato la Guardia Nazionale sono un adulto e un bambino di 5 anni che livelli io ti devo chiamare sostenuti dall’iran hanno rivendicato oggi la responsabilità di chi missilistici contro Israele la rivendicazione serve un comunicato pubblicato ieri sera dall’esercito italiano in cui il adf dichiarava di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen prima che Entrate nello spazio del paese portavoce militare degli idioti affermato che sono stati lanciati due missili primo diretto verso l’aeroporto di Tel Aviv il secondo me anche una centrale elettrica strade di Gerusalemme in Ucraina l’intelligence militare a reti o doghe Marina abbattuto un bersaglio aereo per la prima volta al mondo lo riporta ucrainschi Pravda Secondo i dati dell’intelligenza è stato distrutto un elicottero Russo nel Mar Nero lacrime occupata i soldati hanno colpito un merciaio io per la prima volta nella storia con l’aiuto di un lunedì attacco Marino equipaggiato con missili si legge in un comunicato andiamo in Corea del Sud tribunale messo il mandato d’arresto di chiesto ieri nei confronti del presidente deposto io né dopo il suo fallito tentativo inizio Maiden imporre la legge marziale la prima volta nella storia della Corea del Sud che un presidente viene preso di mira da un’azione legale di questo tipo cognome ancora ufficialmente in carica in attesa della sentenza della corte costituzionale tu le sue dimissioni cronaca in chiusura la donna di 25 anni è morta la notte scorsa a Torino nell’incendio di una portineria mentre i suoi genitori sono rimasti feriti incendio divampato intorno alle 8 della notte di un appartamento del custode di una palazzina signorile in Corso Vittorio Emanuele II i vigili del fuoco ipotizzano il malfunzionamento di una canna fumaria Marrone Scusa un’altra possibilità fra le quali un corto circuito filippina i genitori della giovane sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non risultano gravi era l’ultima notizia per il momento informazioni ritorno la prossima edizione diamo la linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa