Ultime Notizie Roma del 31-12-2024 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale ben ritrovate trasporto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una ragazza di 25 anni è deceduta questa notte a Torino un incendio di un appartamento in un palazzo di Corso Vittorio nel centro città il rogo è divampato intorno alle 4 del mattino non abitazione posta al piano terra è al primo piano dello stabile dove vive una famiglia originaria delle Filippine Cambiamo argomento lira una conferma dal resto della giornalista islamica siciliana per violazione delle leggi della Repubblica islamica la notizia arriva dai media di Stato dopo 11 giorni di attesa sulla motivazione che hanno spinto le autorità iraniane a fermare la giornalista italiana a Teheran Angelina Jolie e Brad Pitt giù non accordo di divorzio dopo 8 anni la star riferisce il suo avvocato avrebbe detto che esausta ma sollevata che il calvario sia finito voltiamo ancora pagina la Russia ha lanciato un attacco aereo contro l’Ucraina colpendo con diversi innesti dei droni la capitale Kiev e altre regioni l’aeronautica Ucraina ha segnalato una minaccia di missili balistici alle 3 del mattino erano le due in Italia con almeno due esplosioni udite Kiev e pochi minuti dopo un altro allarme missilistico è stato messo alle 8 ho seguito da almeno un esplosione in città i detriti dei ministri sono caduti nel quartiere della capitale ma sono stati segnalati vittime o danni le autorità della regione nord-orientale di Giuly hanno riferito di colpi vicino alla città di ciocca Dov’è il sindaco mi ha riferito che 12 edifici residenziali e due strutture scolastiche sono stati danneggiati aggiunto che alcuni oggetti di infrastruttura sociale sarebbero stati distrutti il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi ha inviato una direttiva ai Prefetti per sottolineare l’importanza di individuare con apposite ordinanze aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre le Quanto viene esteso ad altre città questo strumento che ha già dato positivi risultati nel corso della sua prima applicazione a Firenze Bologna dove complessivamente negli ultimi tre mesi sono stati 105 soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento su 14000 persone controllate Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di Ascolta In collaborazione con Agenzia Italia Stampa