Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-12-2024 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio verrà svolta nelle indagini sulla morte di due coniugi Luigi Gulisano di 79 anni della moglie Marisa ha distribuito 82 trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre per un presunto avvelenamento della notte è stato fermato uno dei figli il 44enne Claudio Gulisano con l’accusa di duplice omicidio volontario l’uomo è stato condotto in carcere a Uta una persona è morta al 35 sono rimaste intossicate per una fuga di monossido di carbonio è venuto in un appartamento del centro l’allarme è stato lanciato da un condominio i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento calandosi dal piano superiore la vittima e un turista austriaco sul posto è intervenuta anche la polizia Brad Pitt e Angelina Jolie hanno firmato un accordo di divorzio Una svolta nella battaglia legale che prosegue da 8 l’avvocato dell’attrice James Diamond ha confermato l’accordo a fermarmi in un comunicato che francamente Angelina esausta ma sollevata che questa fase sia finita e che ora è concentrata sulla ricerca di farci guarigione per la loro famiglia Ogni sigaretta fumata rischia di accorciare in media di 20 minuti l’aspettativa di vita di chi la fuma e quanto emerge da uno studio dell’university College London prestigioso Ateneo della capitale britannica in via la legge sulla stretta tabagismo presentato dal governo in Parlamento nella ricerca degli scienziati hanno calcolato che un singolo pacchetto consumato può rubare 7 ore di vita cronaca una trentenne del Mali è stata arrestata dalla polizia per l’omicidio del marito suo connazionale secondo gli agenti del commissariato di Pachino provincia di Siracusa La donna durante un litigio avrebbe ferito a morte il marito con un cane l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dove però è deceduto a causa di una profonda ferita all’inguine sembra che litigio si è scaturito perché la coppia sarebbe stato tolto l’affidamento del figlio di 2 anni vediamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa