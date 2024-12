Liberoquotidiano.it - Ue, al via presidenza della Polonia: priorità sicurezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Bruxelles, 30 dic. (Adnkronos) - Domani, 1 gennaio 2025, prenderà formalmente il via lapolacca del Consiglio Ue, che succede a quella ungherese e precede quella danese. Laraccoglie il testimone da Budapest nel primo semestre in cui la nuova Commissione europea, la von der Leyen bis, presenterà probabilmente le sue prime proposte legislative. Anche se le leggi "potrebbero essere approvate solo più tardi - osserva Cordelia Buchanan Ponchzek del Finnish Institute of International Affairs in un briefing preparato per la Tepsa (Trans-European Policy Studies Association, ndr) - durante laDanimarca o di Cipro, laavrà l'opportunità di guidare le conversazioni e di identificare gli elementi per trovare un consenso". Si tratta di una "grossa responsabilità".