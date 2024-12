Viterbotoday.it - Tutto quello che ancora non sapete sul bicarbonato di sodio

Leggi su Viterbotoday.it

Si chiama idrogenocarbonato dio carbonato acido dio carbonato monosodico, ma è meglio conosciuto come bicabonato di. Si tratta di un sale bianco conosciuto da tutti per i suoi mille utilizzi in casa. Dall’igiene personale, alla pulizia di frutta e verdura, dal lavaggio della.