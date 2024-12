Ilrestodelcarlino.it - ’Trionfo romagnolo’ a Gatteo per inaugurare il nuovo anno

è pronto per il tradizionale concerto del primo gennaio in piazza Vesi. Torna anche quest’"Buon". La festa inizia alle 15 con il "Trionfo Romagnolo" di Moreno Il Biondo & Friends, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli e Andrea Barbanera e Pamela Antolini dell’orchestra Castellina, per un inizioall’insegna dell’allegria romagnola e del ballo. Seguirà l’esibizine della Harley Max Tribute Band, cover band degli 883; i "Rock in Movie", con le colonne sonore dei film. Presentatore dell’evento il dj e vocalist Marco Corona. In piazza sarpresenti gli stand gastronomici delle Associazioni Uniti per, Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare e Il Castello e dintorni con panettone e vin brulè gratis per tutti. L’evento sarà trasmesso in diretta su TeleRomagna ed è realizzato con il contributo della BCC Romagnolo – Credito Cooperativo, Visit Romagna ed Apt Emilia-Romagna.