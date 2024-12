Triesteprima.it - Tragedia in via Crispi: la vittima era un professore austriaco

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE- Si chiamava Berndt Urlesberger e aveva 63 anni il cittadinodeceduto in seguito a una fuga di monossido di carbonio nella sera di lunedì 30 dicembre. Lo riporta Il Piccolo. Lasi è verificata in viain un appartamento di cui Urlesberger era proprietario, non era.