Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in programma per le 14 di oggi la tredicesima edizione della gara podistica We run Rome con una gara competitiva è una non competitiva rispettivamente di 10 e 5 km partenza e arrivo da piazza Porta Capena attive modifiche alla viabilità con divieti di transito in viale delle Terme di Caracalla carreggiata centrale carreggiate laterali tra Piazzale Numa Pompilio e largo vittime del terrorismo modifiche anche in Largo Cavalieri di Colombo è in via Antonina la gara Si snoderà tra Porta Capena a Piazza Bocca della Verità Piazza Venezia via del Tritone Piazza del Popolo and Villa Borghese previste chiusure al passaggio dei partecipanti deviazioni anche per numerose linee di bus concerto di capodanno questa sera al Circo Massimo modifiche alla viabilità compri misure attive già dalle 7 di questa mattina in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro prestare attenzione alla segnaletica per la notte di San Silvestro attive fino alle 2:30 di mattina le linee della metropolitana le linee di superficie bus e tram saranno attivi fino alle 21 di questa sera con ultime corse dei capolinea 13 collegamenti resteranno Tuttavia in servizio fino alle 2:30 proprio per favorire lo scambio con le metro Domani primo gennaio il servizio di bus metro e tram inizierà alle 8 per poi proseguire con il normale orario festivo per la notte di capodanno prorogate le limitazioni della ZTL di centro storico Tridente e Trastevere dalle 20 di questa sera alle 6:30 di domattina maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito