Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sul tratto laziale dell’autosole un invito Tuttavia la prudenza per nebbia A Banchi tra Valmontone Ferentino ed ancora tra Frosinone San Vittore lavori in corso su un tratto della via Appia tra Terracina e Formia In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti proseguono i lavori anche su un tratto della via Salaria con transito a senso unico alternato tra il bivio per la variante di accumuli e grisciano in entrambi i sensi di marcia termine lavori previsto per fine febbraio tutto pronto aper il concerto di capodanno di questa sera al Circo Massimo già attive modifiche alla viabilità con chiusura in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro prestare attenzione alla segnaletica è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità