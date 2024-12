Lanazione.it - Toscana, l’aurora boreale insieme al brindisi di Capodanno? Ecco come vederla

Firenze, 31 dicembre 2024 – Potrebbe essere un grande regalo che ci fa il cielo in questa fine del 2024. Nell’ultimo giorno dell’anno ci sono infatti possibilità anche alle latitudini toscane di vedere. Un fenomeno che in teoria è davvero inconsueto alle nostre latitudini ma che in realtà in pochi mesi ha già fatto la sua comparsa per ben due volte nei nostri cieli. Aurora: fenomeno inconsueto La prima, molto intensa, è stata a maggio e i social sono stati tempestati di foto della volta celeste che assume i colori del violetto e del rosa intenso. Uno spettacolo dovuto all’attività solare. È una sorta di "scontro" delle particelle solari con l’atmosfera. In caso di intensa attività solare appunto si formano queste striature in cielo non solo rosa, ma anche verdi. La: le leggende su un fenomeno (quasi) mai visto Le previsioni Il periodo d’altronde è di intensissima attività solare,spiegano gli studiosi.