Torna Prodi e rifà la Margherita con la benedizione di Mattarella

Armata di ex dc di sinistra guidati dal Professore prova, con il tassatore Ruffini, a ricostruire per l’ennesima volta una Balena bianca progressista. Non la vuole nessuno, ma è un progetto che ha l’ok del capo dello Stato.